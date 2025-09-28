Fokus auf das System statt auf Einzelkomponenten

Eine systemweite Druckluftsystemanalyse kann Schwachstellen aufdecken und Ansatzpunkte für einen wirtschaftlicheren Betrieb liefern – und zwar unabhängig vom Hersteller der installierten Technik.

Compair bietet mit dem Energy Check eine solche Analyse an.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 23 der aktuellen B&I.

Links:

www.compair.de

Leckagen, Druckverluste und unnötig hohe Betriebsdrücke zählen zu den häufigsten Ursachen für vermeidbare Energiekosten. Eine ganzheitliche Analyse betrachtet deshalb die komplette Druckluftversorgung – von der Erzeugung über das Leitungsnetz bis zu den einzelnen Verbrauchern. Bild: Compair

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