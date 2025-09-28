Gates erweitert Hydraulikportfolio um Rohrschellen

Gates ergänzt sein Hydraulikportfolio um Rohrschellen nach DIN 3015. Die drei Baureihen sind für unterschiedliche Belastungen und Anwendungen ausgelegt und sollen eine sichere Rohrführung in Industrie- und Mobilhydraulik ermöglichen. Damit bietet das Unternehmen neben Rohren, Verschraubungen und Schläuchen auch passende Befestigungslösungen aus einer Hand.

Das Programm umfasst drei Ausführungen: Die Standardbaureihe nach DIN 3015/1 ist für allgemeine industrielle Anwendungen vorgesehen. Die schwere Baureihe nach DIN 3015/2 richtet sich an stärker beanspruchte Anwendungen, etwa in mobilen Arbeitsmaschinen. Die Doppelschelle nach DIN 3015/3 ermöglicht die Befestigung von zwei Rohren in einer Schelle und damit eine platzsparende Leitungsführung.

Die Schellen sind in verschiedenen Größen, Materialien sowie profilierten und glatten Ausführungen erhältlich. Sie ergänzen das Angebot dieses Herstellers an Hydraulikrohren, Rohrverschraubungen und Schlauchlösungen.

„Ein Hydrauliksystem ist nur so zuverlässig wie sein schwächstes Glied bzw. seine schwächste Komponente, und unzureichend befestigte Rohre stellen ein Risiko dar, das leicht übersehen wird“, erklärt Matt Petti, Global Product Line Director für Fluid Power Couplings and Tubing bei der Gates Corporation. „Unsere Vertriebspartner haben sich ein umfassenderes Produktprogramm von Gates gewünscht – und die DIN-3015-Rohrschellenreihe ist unsere Antwort darauf. Genau das bedeutet ‚Ein System. Ein Lieferant.‘ in der Praxis: ein einziges, stimmiges Portfolio, das sowohl die Verbindungstechnik als auch die Rohrführung abdeckt. Dies erleichtert es Händlern, Komplettlösungen anzubieten, und schafft bei Endkunden Vertrauen in die gekauften Produkte.“

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Die neuen Gates-Rohrschellen nach DIN 3015 sind ab sofort in der gesamten EMEA-Region über das autorisierte Vertriebsnetz von Gates erhältlich.

Die neuen Rohrschellen sollen Hydraulikleitungen gegen Vibrationen, Druckstöße und äußere Krafteinwirkungen sichern. Damit lassen sich Bewegungen der Rohre reduzieren und Verbindungsstellen vor Verschleiß und Materialermüdung schützen. Bild: Gates

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