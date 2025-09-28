GT7 von Pudu Robotics: Drei Mähroboter im Vergleich

Pudu Robotics bringt mit der GT-Serie drei autonome Mähroboter auf den Markt: GT3, GT5 und GT7 decken unterschiedliche Einsatzbereiche ab – von Gewerbeparks bis zu Golfplätzen – und kombinieren Mähen, Sammeln und Reinigen mit KI-basierter Navigation.

Die drei Modelle unterscheiden sich deutlich in Schnittbreite, Flächenleistung und Spezialisierung. Allen gemeinsam ist die sensorgestützte Autonomie: Lidar, Kameras und Tiefensensorik erfassen die Umgebung, erkennen Hindernisse und ermöglichen vollautomatisierte Kartierung und Navigation.

GT3 und GT5: Kompakte Vielseitigkeit und hohe Flächenleistung

Der GT3 ist für kleinteilige Flächen wie Gewerbeparks, Campusse und Krankenhausanlagen ausgelegt. Mit einer Schnittbreite von 91 cm übernimmt er neben dem Mähen und Sammeln auch leichte Reinigungsarbeiten: Scheibenbürsten entfernen Schmutz auf Wegen, Straßenrändern und an Rasengrenzen. Der GT5 richtet sich an größere Rasenflächen. Seine Schnittbreite beträgt 152 cm; laut Anbieter schafft er mehr als 8.000 Quadratmeter pro Stunde. Bei einer Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden soll eine Tagesleistung von bis zu 65.000 Quadratmetern möglich sein. Rasenschnitt, Laub und Schmutz werden bereits während des Mähens gesammelt.

GT7: Präzisionsmäher für Golfplätze und Sportanlagen

Der GT7 ist als vollelektrischer Rollenmäher für professionelle Grünflächen konzipiert. Pudu gibt die Positionsgenauigkeit mit bis zu ±2,5 Zentimeter an. Drei unabhängig arbeitende Spindeleinheiten passen sich an Unebenheiten an; Allradantrieb und eine Steigfähigkeit von bis zu 30 Grad ermöglichen den Einsatz auch auf anspruchsvollem Gelände.

Automatisches Entleeren und manueller Fahrmodus

Alle drei Modelle verfügen über ein Vakuum- und Grassammelsystem. Je nach Ausstattung kann der Sammelbehälter automatisch entleert werden, damit der Roboter die Arbeit selbstständig fortsetzt. Für direkte Eingriffe steht zusätzlich ein manueller Fahrmodus zur Verfügung. Menschen, Fahrzeuge, Tiere und andere Objekte werden von der Sensorik erkannt und automatisch umfahren.

Links:

https://www.pudurobotics.com/de

Die GT-Serie umfasst drei autonome Mähroboter für unterschiedliche Einsatzbereiche – vom Gewerbepark bis zum Golfplatz. Die Geräte sind für den Außeneinsatz ausgelegt und verfügen unter anderem über Ganzmetallkarosserie, Stahlchassis, IP66-Schutz und eine Not-Aus-Funktion. Bild: Pudu Robotics

Artikel per E-Mail versenden