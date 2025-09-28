Metalle hitzefest reparieren

Risse, Ausbrüche und Erosionsschäden an Gussbauteilen lassen sich in bestimmten Fällen ohne Schweißen oder Austausch reparieren. Kager bietet dafür die wasserbasierte Reparaturpaste Pyro-Putty Typ 2400 an. Sie ist nach der Aushärtung bis 1.093 Grad Celsius temperaturbeständig und soll so eine schnelle Instandsetzung ermöglichen.

Die mit Keramik- und Edelstahlpartikeln gefüllte Paste ist für kleinere beziehungsweise oberflächliche Schäden an Bauteilen aus Gusseisen sowie Aluminium- und Stahlguss vorgesehen. Sie kann Unebenheiten ausgleichen, Öffnungen verschließen und eine mechanisch sowie chemisch belastbare Verbindung mit dem Grundwerkstoff herstellen.

Bei gut zugänglichen Schadstellen kann die Reparatur ohne Demontage erfolgen. Aufgetragen wird Pyro-Putty Typ 2400 beispielsweise mit einem Spachtel oder Kittmesser.

Für hohe Temperaturen

Die Trocknungszeit beträgt laut Anbieter fünf bis sieben Stunden. Bei einer Wärmezufuhr von 95 Grad Celsius soll die Aushärtung innerhalb einer Stunde abgeschlossen sein. Einsatzbeispiele finden sich unter anderem bei der Instandsetzung von Kokillen, Kernkästen, Motorblöcken sowie Öfen, Brennern und Rohrleitungen. Auch Turbinengehäuse, Wärmetauscher und Kessel lassen sich damit reparieren.

Damit kann die Paste insbesondere dort interessant sein, wo eine Demontage mit längeren Stillstandszeiten verbunden wäre. Ob sie für einen konkreten Schaden geeignet ist, sollte anhand der jeweiligen Anwendung und Belastung geprüft werden.

Links:

www.kager.de

Die Reparaturpaste lässt sich mit Spachtel oder Kittmesser auch auf komplexen Oberflächen auftragen. Bild: Kager

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