Lithium-Akkus im Betriebsalltag

Grundregeln, sichere Prozesse und geprüfte Lösungen zum Lagern und Laden

Akkubetriebene Geräte sind in der Industrie unverzichtbar. Die Energiespeicher gelten bei sachgemäßem Betrieb als sicher, können bei Defekten jedoch ein Brandrisiko darstellen.

Betriebe stehen vor der Aufgabe, den Umgang mit Lithium-Akkus verantwortungsvoll zu organisieren.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 28 der aktuellen B&I.

Links:

www.asecos.com

In den ION-Line Sicherheitsschränken können Lithium-Akkus sicher gelagert und geladen werden. Bild: Asecos

Artikel per E-Mail versenden