Clever aufbewahren und laden

Mit modularen Lade- und Spindschränken bietet Prologistik eine Lösung für die zentrale Aufbewahrung und Versorgung von MDE-Geräten, mobilen Druckern und Zubehör. Die Systeme stellen sicher, dass die Kommissionierausrüstung zwischen den Schichten geladen, aktualisiert und geschützt gelagert wird – und zum Arbeitsbeginn sofort einsatzbereit ist.

Die von Prologistik entwickelten Lade- und Spindschränke dienen der sicheren Lagerung und Versorgung von mobilen Arbeitsgeräten im Lager- und Kommissionierumfeld. In einzeln abschließbaren Spinden können MDE-Terminals, Tablets, Scanner, Drucker sowie Ersatzakkus und weiteres Zubehör zentral verwahrt werden.

Die Fächer lassen sich per Schlüssel oder NFC verriegeln und schützen die Geräte vor unbefugtem Zugriff sowie vor Umwelteinflüssen. Optional integrierbare Docking-Stationen verbinden die Geräte zwischen den Einsatzschichten mit der vorhandenen Lade- und IT-Infrastruktur. So sind sie zum Schichtbeginn vollständig geladen und auf aktuellem Firmware- und Softwarestand.

Zu den Ausstattungsoptionen zählen unter anderem Einlegeböden, Sichtfenster oder Briefeinwurfschlitze. Auch individuelle RAL-Farben sind möglich. Jede Einheit bietet ausreichend Platz für ein mobiles Endgerät inklusive Docking-Station, Ersatzakkus und Zubehör.

Die optional integrierte Docking-Station stellt Anschlüsse für Doppel-USB-A, 230 V DC und Ethernet (RJ45) bereit. Dadurch reduziert sich der Verkabelungsaufwand und die Integration in bestehende IT-Strukturen wird vereinfacht.

Die Spindschränke sind modular aufgebaut und starten mit mindestens acht Einzelspinden pro Modul. Bei Bedarf lassen sich weitere Module ergänzen.

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Die Lade- und Spindschränke werden von Prologistik in Dortmund entwickelt, produziert und montiert. Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Für Wartungsarbeiten sind Verkabelung und Ethernet-Switches über einen Servicezugang im Schrägdach des Spindmoduls erreichbar. Die elektrische Versorgung ist ebenfalls einfach ausgelegt: Für ein Modul mit acht Spinden genügt eine einzige Steckdose. Bild: Prologistik

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