Mobile Arbeitsstation für die Logistik

Die Prologistik Group hat mit dem Wareneingangswagen (WE-Wagen) eine mobile Online-Arbeitsstation für effiziente und ergonomische Prozesse in Wareneingang, Warenausgang und weiteren Logistikbereichen entwickelt. Dank kabelloser Vernetzung und autarker Energieversorgung lassen sich damit Arbeitswege verkürzen und Abläufe beschleunigen.

Der WE-Wagen ist in der Basisversion mit Industrie-PC, Tablet oder Notebook, Scanner und Etikettendrucker ausgestattet. So können Warenbuchungen direkt vor Ort erfolgen, ebenso wie das Drucken von Einlagerungs- oder Versandetiketten. Das verkürzt Laufwege und reduziert Fehlerquoten.

Mit knapp unter 30 Kilogramm Gewicht und vier leichtlaufenden Lenkrollen – zwei davon mit Feststellbremse – lässt sich der Wagen mühelos bewegen. Ein herausziehbares Zwischentablar sorgt für bequemen Zugriff auf Geräte, während ein integrierter Kabelkanal eine sichere und ordentliche Kabelführung gewährleistet.

Die Powerbox im bruchfesten, wasser- und staubdichten PELI-Koffer versorgt bis zu vier Geräte über mehr als eine Arbeitsschicht. Der wartungsfreie 1.200-W-Akku ist schnell wechselbar, was eine unterbrechungsfreie Nutzung ermöglicht.

Per WLAN sind alle Geräte auf dem WE-Wagen in Warenwirtschafts- oder Lagerverwaltungssysteme eingebunden. Warenbewegungen werden in Echtzeit verbucht, Kommissionieraufträge können ohne Verzögerung bearbeitet werden.

Links:

www.proLogistik.com

Entwicklung, Design und Produktion erfolgen am Standort Dortmund. Dadurch kann die Arbeitsstation flexibel an Kundenanforderungen angepasst und zeitnah geliefert werden. Bild: Prologistik Group

Artikel per E-Mail versenden