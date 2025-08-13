Mobile Arbeitsstation für die Logistik
Die Prologistik Group hat mit dem Wareneingangswagen (WE-Wagen) eine mobile Online-Arbeitsstation für effiziente und ergonomische Prozesse in Wareneingang, Warenausgang und weiteren Logistikbereichen entwickelt. Dank kabelloser Vernetzung und autarker Energieversorgung lassen sich damit Arbeitswege verkürzen und Abläufe beschleunigen.
Der WE-Wagen ist in der Basisversion mit Industrie-PC, Tablet oder Notebook, Scanner und Etikettendrucker ausgestattet. So können Warenbuchungen direkt vor Ort erfolgen, ebenso wie das Drucken von Einlagerungs- oder Versandetiketten. Das verkürzt Laufwege und reduziert Fehlerquoten.
Mit knapp unter 30 Kilogramm Gewicht und vier leichtlaufenden Lenkrollen – zwei davon mit Feststellbremse – lässt sich der Wagen mühelos bewegen. Ein herausziehbares Zwischentablar sorgt für bequemen Zugriff auf Geräte, während ein integrierter Kabelkanal eine sichere und ordentliche Kabelführung gewährleistet.
Die Powerbox im bruchfesten, wasser- und staubdichten PELI-Koffer versorgt bis zu vier Geräte über mehr als eine Arbeitsschicht. Der wartungsfreie 1.200-W-Akku ist schnell wechselbar, was eine unterbrechungsfreie Nutzung ermöglicht.
Per WLAN sind alle Geräte auf dem WE-Wagen in Warenwirtschafts- oder Lagerverwaltungssysteme eingebunden. Warenbewegungen werden in Echtzeit verbucht, Kommissionieraufträge können ohne Verzögerung bearbeitet werden.
