Clevere Planungslösung für kleine Montagebetriebe

Inform erleichtert kleinen Maschinen- und Anlagenbauern mittels eines Cloud-basierten Tools die Planung ihrer Aufträge. Der neue „Simple Planner“ ermöglicht eine automatische und transparente Montageplanung, reagiert auf kurzfristige Änderungen und schafft Planungssicherheit.

Kurzfristige Änderungen gehören im Maschinen- und Anlagenbau zum Alltag. Personalausfälle, verschobene Liefertermine oder neue Prioritäten können Montagepläne schnell durcheinanderbringen. Viele kleinere Betriebe planen ihre Montageaufträge dennoch weiterhin manuell mit Tabellen oder isolierten Tools. Die Folge sind unübersichtliche Pläne, hoher Abstimmungsaufwand und fehlende Transparenz über die Auswirkungen von Änderungen.

Mit dem Simple Planner stellt Inform dafür eine schlanke, Cloud-basierte Lösung vor. Sie richtet sich gezielt an kleine und mittlere Montagebetriebe im Maschinen- und Anlagenbau, die ihre Planung digitalisieren möchten, ohne komplexe Systeme einzuführen.

Das System erstellt automatisch realistische Planungsvorschläge für Montageaufträge und hilft Unternehmen dabei, ihre Ressourcen effizient einzusetzen. Dabei skaliert die Lösung für unterschiedliche Planungsumfänge von kleineren Teams mit wenigen parallelen Aufträgen bis hin zu Betrieben mit höherem Montagevolumen.

Der Simple Planner berechnet automatisiert einen realistischen Montageplan auf Basis vorhandener Kapazitäten, laufender Aufträge und verfügbarer Mitarbeiter. Änderungen, etwa durch Personalausfälle oder neue Prioritäten, lassen sich schnell berücksichtigten.

Das System erstellt daraufhin neue Planungsszenarien und zeigt transparent, welche Termine von einer Änderung betroffen und welche Alternativen möglich sind. Die Planungsverantwortlichen behalten dabei jederzeit die Kontrolle: Der Vorschlag dient als Entscheidungsgrundlage, die finale Planung bleibt beim Unternehmen.

Unternehmen können die Software zwei Wochen kostenfrei und unverbindlich testen.

Links:

www.inform-software.com/de/loesungen/produktion/simple-planner

Der Simple Planner berechnet für jeden neuen Auftrag den frühestmöglichen Fertigstellungstermin, bei dem bestehende Aufträge unberührt bleiben. Soll ein Auftrag dagegen zu einem festen Termin fertig sein, zeigt der Simple Planner, welche anderen Liefertermine sich durch diese Priorisierung wie verzögern werden. Planer erhalten damit eine Transparenz darüber, welche langfristigen Konsequenzen eine Entscheidung hat, bevor sie sie treffen. Bild: Inform

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