KI bei der Produktionsplanung nutzen

Der Softwareentwickler Inform präsentiert auf der Hannover Messe Lösungen zur KI-gestützten Produktionsplanung. Im Mittelpunkt steht das Advanced-Planning-and-Scheduling-System Felios, das Planungsdaten aus bestehenden ERP-Systemen zusammenführt und daraus realistische Termin- und Kapazitätspläne erstellt.

Das APS-System vernetzt planungsrelevante Daten aus Produktion, Einkauf, Konstruktion und Vertrieb. Änderungen etwa durch Lieferabweichungen oder Prioritätswechsel werden automatisch berücksichtigt, sodass ihre Auswirkungen auf Folgeaufträge frühzeitig sichtbar werden.

„Mit Felios schaffen wir eine durchgängige End-to-end Planung, die Unternehmen im Tagesgeschäft schneller handlungsfähig macht und gleichzeitig die mittel- und langfristige Ausrichtung von Ressourcen und Kapazitäten unterstützt“, sagt Stipo Nad, Head of Sales and Customer Management im Geschäftsbereich Production Excellence bei Inform. „Auf der Hannover Messe zeigen wir, wie daraus im Alltag belastbare Entscheidungen werden.“

Das neue KI-Modul SupplyTimePrediction ist in das APS-System eingebettet, das Planungsdaten aus bestehenden ERP-Systemen zusammenführt und in realistische Termin- und Kapazitätspläne übersetzt. Dafür vernetzt die Software alle planungsrelevanten Informationen aus Produktion, Einkauf, Konstruktion und Vertrieb. So entsteht eine gemeinsame Sicht auf Termine, Ressourcen und kritische Pfade.

Änderungen durch Lieferabweichungen, Ausfälle oder Prioritätswechsel werden in ihrer Wirkung auf Folgeaufträge transparent. Dadurch lässt sich früh erkennen, welche Anpassungen tatsächlich relevant sind und welche Maßnahmen die Termintreue stabilisieren, ohne unnötige Puffer oder Bestände aufzubauen. Damit sollen sich Ungenauigkeiten bei Lieferzeitannahmen reduzieren. Laut Inform lassen sich Schätzfehler um bis zu 42 Prozent verringern.

Mit dem Simple Planning Service stellt Inform zudem einen Dienst für kleinere Montagebetriebe vor. Auf Basis importierter Excel- oder CSV-Daten erstellt das Tool kurzfristig aktualisierte Planungsvorschläge und zeigt die Auswirkungen von Änderungen auf Termine und Folgeaufträge.

Der Aachener Softwareentwickler zeigt auf der Hannover Messe 2026 KI-gestützte Lösungen für die Produktionsplanung. Bild: Inform

