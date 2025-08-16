CMS Berlin 2025

Vom 23. bis 26. September 2025 präsentiert die CMS Berlin auf mehr als 34.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche Trends und Innovationen für die Reinigungsbranche. Im Fokus stehen digitale Lösungen, Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit. Fachbesucher erwartet ein vielseitiges Programm mit hohem Praxisbezug.

Zentrale Plattform für den Wissenstransfer ist das CMS Praxisforum in Halle 6.2. Hier gestalten Branchenverbände wie der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV), der VDMA-Fachverband Reinigungssysteme und der IHO das Programm gemeinsam mit der Messe.

Fachvorträge und Podiumsdiskussionen behandeln die Themen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit. Auch praxisrelevante Inhalte zu Gebäudereinigung, Housekeeping und Reinigung im Gesundheitswesen stehen auf der Agenda.

Ein Schwerpunkt liegt auf den Chancen und Grenzen von KI-Anwendungen in der Gebäudereinigung sowie den erforderlichen Rahmenbedingungen. Nachhaltigkeit wird als Erfolgsfaktor diskutiert, ergänzt durch Themen wie digitale Tools zur Berichterstattung oder Kennzeichnungen von Maschinen.

Neben dem Praxisforum bietet die CMS Berlin mit der Speakers’ Corner, dem Fokustag Housekeeping und Krankenhausreinigung/Pflege sowie dem Mobility Cleaning Circle weitere Formate für Fachbesuchende. Alle Vorträge werden live per KI-gestütztem Übersetzungsprogramm simultan ins Deutsche und Englische übertragen.

Neu sind themenspezifische Messerundgänge, die den Zugang zu aktuellen Lösungen erleichtern sollen. Sie führen Besucher gezielt zu Ausstellern in den Bereichen Housekeeping, Krankenhausreinigung/Pflege, Verkehrsmittelreinigung sowie zu den Finalisten des Purus Innovation Awards.

Links:

www.cms-berlin.de

Die Messe versteht sich als Dialogplattform für Top-Themen wie Digitalisierung, KI und Nachhaltigkeit. Mit über 34.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigt sie, wie smarte Lösungen die Branche effizienter und zukunftsfähig machen können. Bild: Messe Berlin

