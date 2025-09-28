Rekordzahlen auf der CMS 2025

Die CMS Berlin 2025 hat alle Erwartungen übertroffen. Mehr als 22.800 Fachbesuchende aus 80 Ländern nutzten die internationale Leitmesse für Reinigung und Hygiene, um sich über neue Produkte, Trends und Technologien auszutauschen. Auf über 34.000 Quadratmetern präsentierten 441 Aussteller ihre Innovationen.

Erstmals verzeichnete die CMS Berlin mehr als 22.800 Fachbesuchende. Damit übertraf sie den bisherigen Höchststand aus dem Jahr 2023 deutlich. Vor allem aus europäischen Nachbarländern wie Österreich, Polen, der Schweiz, Dänemark und den Niederlanden reiste ein spürbar größeres Publikum an. Insgesamt waren Besucherinnen und Besucher aus 80 Ländern vertreten.

Die Ausstellungsfläche erreichte über 34.000 Quadratmeter. 441 Aussteller aus 30 Ländern präsentierten dort ihre neuesten Produkte und Lösungen. Besonders im Mittelpunkt standen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und nachhaltige Reinigungskonzepte. Smarte Robotik, IoT-gestützte Systeme und digitale Facility-Management-Lösungen sollen die Effizienz erhöhen, während ressourcenschonende Technologien und gezieltes Hygienemanagement den Green-Cleaning- und Health-Trend prägen.

„Die CMS 2025 war außergewöhnlich. Noch nie zuvor haben Aussteller auf so großer Fläche so viele innovative Produkte und Lösungen für die gewerbliche Reinigung und Hygiene präsentiert. Auch die Besucherzahlen übertrafen den Rekord von 2023. Das ist ein starkes Signal – für die Bedeutung der Reinigungsbranche und die Attraktivität der CMS als internationale Leitmesse“, sagt Mario Tobias, Vorstandsvorsitzender der Messe Berlin.

„Wir sind überwältigt vom neuen Besucherrekord, damit haben wir nicht gerechnet“, so Ruth Senitz, Direktorin der CMS. „Die Begeisterung der Aussteller und Fachbesuchenden unterstreicht, wie wichtig dieser persönliche Austausch ist. Gemeinsam haben wir bewiesen: Die Branche kann viel und zeigt das auch. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste CMS 2027.“

Links:

https://www.cms-berlin.de/de

Die nächste CMS Berlin wird vom 21. bis 24. September 2027 auf dem Messegelände in Berlin stattfinden. Bild: Messe Berlin

Artikel per E-Mail versenden