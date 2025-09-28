Condition Monitoring vereinfacht

Schwingungsbasiertes Condition Monitoring ermöglicht es, Schäden an Pumpen, Lüftern und Motoren frühzeitig zu erkennen. Neue Softwarefunktionen senken dabei die Einstiegshürden deutlich: Überwachung, Analyse und Handlungsempfehlungen lassen sich ohne Spezialwissen umsetzen – und direkt in die Instandhaltung integrieren.

Vibrationsmessungen zählen zu den etablierten Methoden, um Schäden an rotierenden Maschinen frühzeitig zu identifizieren. Typische Anwendungen sind Zentrifugalpumpen, Lüfter oder Elektromotoren. Durch eine kontinuierliche Zustandsüberwachung lassen sich Ausfälle vermeiden und Wartungsmaßnahmen gezielt planen.

Mit der Softwarelösung Moneo Asset Health von Ifm wird dieser Ansatz deutlich vereinfacht. Die Anwendung ist als Bestandteil einer IIoT-Plattform konzipiert und ermöglicht ein skalierbares Condition Monitoring ohne tiefgehende Kenntnisse in der Schwingungsanalyse.

Die Einrichtung der Überwachung erfolgt mit wenigen Schritten. Anwender können Zielmaschinen schnell definieren und in das Monitoring integrieren. Als No-Code-Lösung ausgelegt, lässt sich das System ohne Programmierkenntnisse in Betrieb nehmen.

Ein wesentlicher Unterschied zu klassischen Lösungen liegt in der erweiterten Analyse: Das System erkennt nicht nur Abweichungen im Schwingungsverhalten, sondern ordnet diese automatisch konkreten Schadensursachen zu – ohne aufwendige Grenzwertdefinition.

Direkte Unterstützung für die Instandhaltung

Wird eine Auffälligkeit erkannt, generiert die Software automatisch ein Instandhaltungsticket. Dieses enthält neben dem Schadensmuster auch Informationen zur Ursache sowie eine konkrete Handlungsempfehlung.

Damit unterstützt das System Instandhalter direkt im Arbeitsalltag: Die Analyse wird beschleunigt, Entscheidungen werden fundierter und Wartungsmaßnahmen können bedarfsgerecht geplant werden. Gleichzeitig lässt sich die Lösung nahtlos in bestehende Instandhaltungsstrategien integrieren.

Links:

www.ifm-electronic.com

Moneo Asset Health lässt sich ohne Programmierkenntnisse in Betrieb nehmen. Bild: Ifm

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