Schneller Einstieg ins IIoT

Die Firma ifm bietet die IIoT-Plattform moneo nun im Abonnement als vollständig gemanagte Lösung an. Damit lassen sich Anwendungen wie Predictive Maintenance oder Energiemonitoring innerhalb von 30 Minuten umsetzen, so der Anbieter und das ohne Programmieraufwand, ohne zusätzliche IT-Ressourcen und mit allen Komponenten aus einer Hand.

Viele IIoT-Projekte scheitern an komplexen Integrationen, hohen IT-Anforderungen oder langen Projektlaufzeiten. Mit moneo im Abonnement will ifm diese Einstiegshürden beseitigen. „Mit moneo im Abonnement ermöglichen wir unseren Kunden, Digitalisierungsvorhaben ohne lange Projektlaufzeiten umzusetzen und sofort Mehrwert zu erzielen“, betont Mohamed Al Kadari, VP IIoT Solutions.

Die Lösung wird vollständig gemanagt betrieben. Betrieb, Wartung und Updates übernimmt ifm, sodass sich Unternehmen auf ihre Produktion konzentrieren können. Das Angebot umfasst Sensoren, Edge-Gateways und die IIoT-Plattform moneo, die sich einfach in bestehende Infrastrukturen einfügt und flexibel skalieren lässt.

Durch das Zusammenspiel aller Komponenten lassen sich Anwendungen wie digitale Zustandsüberwachung, vorausschauende Wartung oder Energiemonitoring innerhalb einer halben Stunde installieren und direkt nutzen, betont der Anbieter und verweist darauf, dass hierfür Programmierkenntnisse nicht erforderlich sind, ebenso wenig wie zusätzliche interne IT-Ressourcen.

Mit moneo lassen sich IIoT-Anwendungen innerhalb von 30 Minuten starten. Bild: ifm

