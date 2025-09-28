Cool bleiben, wenn es heiß wird

Milwaukee hat sein PSA-Portfolio um kühlende Arbeitsbekleidung erweitert. Die neuen Textilien zielen auf Einsätze unter Hitzeeinwirkung und kombinieren Kühltechnologien mit Schutzfunktionen. Damit sollen thermische Belastungen reduziert und die Arbeitsfähigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen verbessert werden.

Zum erweiterten Sortiment gehören unter anderem ein kühlender Arm-Schnittschutz sowie ein Kühl-Schlauchtuch. Beide Produkte basieren auf einem „Cool-To-Touch“-Material, das bei Hautkontakt unmittelbar einen kühlenden Effekt erzeugt.

Der Arm-Schnittschutz erfüllt zusätzlich die Anforderungen der Schnittschutzklasse A nach EN 388 und kombiniert damit Kühlung und mechanischen Schutz. Ein integrierter UV-Schutz (UPF 50+) erhöht die Eignung für Außeneinsätze. Das Kühl-Schlauchtuch nutzt Verdunstungskühlung und erreicht eine Kühlwirkung von bis zu zwei Stunden. Zur Aktivierung wird das Material befeuchtet und ausgewrungen.

Die leichte, atmungsaktive Struktur fördert die Luftzirkulation und unterstützt die Schweißverdunstung. Dadurch kann insbesondere im Kopf- und Nackenbereich die Wärmebelastung reduziert werden.

Die neuen Produkte erweiterten das bestehende Sortiment an Kühltextilien. Dazu zählen Mikrofaser- und PVA-Kühltücher mit Kühlzeiten von bis zu vier Stunden sowie Kühlmützen, Schweißbänder und Helmeinsätze für das BOLT-200-System. Diese Komponenten lassen sich in bestehende Schutzhelmsysteme integrieren und unterstützen die Temperaturregulierung im Kopfbereich. Gleichzeitig sorgen elastische Materialien und einfache Befestigungssysteme für eine praxisgerechte Handhabung.

Alle Textilien sind für die Maschinenwäsche geeignet und auf den täglichen Einsatz ausgelegt.

Links:

www.milwaukeetool.de

Mit den neuen Produkten reagiert Milwaukee auf steigende Anforderungen bei Arbeiten unter hohen Temperaturen. Die Textilien sind für Anwendungen im Handwerk und Industriebau ausgelegt und sollen ein stabileres Körperklima unterstützen. Neben dem Tragekomfort steht auch die Arbeitssicherheit im Fokus: Eine reduzierte Hitzebelastung kann Konzentrationsverluste minimieren und damit das Unfallrisiko senken. Bild: Milwaukee

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