Neue Milwaukee Prämienaktion

Aus dem gesamten Sortiment einkaufen und als Zusatz gratis Baustellenradios und Lautsprecher erhalten.

Im Mittelpunkt der Aktion „Redemption Amplified“, die aktuell vom 1. März bis zum 31. Mai 2026 läuft, stehen hochwertige Baustellenlautsprecher und -radios, die als attraktive Zu-gaben beim Kauf von Artikeln aus dem gesamten Milwaukee Sortiment bereitstehen.

Abhängig vom Einkaufswert erhalten Käufer ausgewählte Prämien-produkte zusätzlich. Zur Auswahl stehen zwei leistungsfähige Bluetooth-Baustellenlautsprecher sowie drei verschiedene Radios, die speziell für den Einsatz auf der Baustelle entwickelt wurden.

Die Prämien orientieren sich an der Höhe des Einkaufswertes. Mit zunehmendem Wert steigt auch die Wertigkeit der Prämie, vom kompakten, mobilen Lautsprecher bis hin zum leistungsstarken Baustellenradio mit umfang-reicher Ausstattung.

Links:

Hier geht es zur Prämienaktion „Redemption Amplified“.

Die Prämien sind bewusst als praktische Begleiter für den Arbeitsalltag konzipiert. Bild: Milwaukee

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