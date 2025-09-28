Dauerhaft dicht trotz Extrembedingungen

Flüssigkunststoff schützt Kärntner Staumauer im Hochgebirge

Eine 120 Meter hohe Staumauer in Kärnten musste im Zuge regelmäßiger Instandhaltungsmaßnahmen abgedichtet werden. Die Anforderungen an das Material waren enorm: Wasserdruck, Frost, Hitze und Bewegung setzten der Konstruktion zu.

Für die Sanierung entschieden sich die Verantwortlichen für eine vliesarmierte Abdichtung auf Basis von Polymethylmethacrylatharz. Das System Triflex Prodetail bewährte sich dabei als dauerhafte Lösung unter Extrembedingungen.

Besonders nach den Wintermonaten bilden sich Risse in der asphaltierten Mauer. Zum Einsatz kam das vliesarmierte System Triflex Pro-Detail. Bild: Triflex

