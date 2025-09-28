Dauerhafte Abdichtung für Jahrzehnte

Triflex Prodetail beweist seine Langlebigkeit am Modehaus Hagemeyer

Vor mehr als 25 Jahren wurde das Flachdach des Technikraums im Modehaus Hagemeyer in Minden mit einer Abdichtung aus Polymethylmethacrylat (PMMA) saniert. Nun bestätigt ein aktueller Materialtest in Verbindung mit einer erweiterten ETA-Prüfung die dauerhafte Funktionsfähigkeit der Flüssigabdichtung Triflex Prodetail.

Die Ergebnisse zeigen, dass das Material nicht nur im Labor, sondern auch in der Praxis eine Nutzungsdauer von mindestens 40 Jahren erreicht.

Links:

www.triflex.de

Materialprüfungen bestätigen die Langlebigkeit der Prodetail-Abdichtung. Bild: Triflex

