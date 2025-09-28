Trane, ein Hersteller von Produkten für simultanes Heizen und Kühlen, Lüftung und Klimatisierung, führt nun digital unterstützte Serviceverträge branchenweit ein.

Trane hat die Connected Mechanical Service Agreements (CMSA) in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) angekündigt. Die CMSA kombinieren das Fachwissen qualifizierter Techniker mit kontinuierlicher Leistungsüberwachung, Ferndiagnosen und prädiktiver Analyse.

Durch die frühzeitige Erkennung kleinster Veränderungen im Systemverhalten ermöglichen CMSA eine zielführende Wartung, bevor Probleme entstehen, und hilft, Störungen schnell zu beheben, die Effizienz zu steigern und die Lebensdauer der Geräte zu verlängern, so das Unternehmen.

Dies markiere einen Wandel von der traditionellen, standortbasierten Fehlerbehebung und reaktiven Reparaturen hin zu kontinuierlicher Fernüberwachung, regelmäßigen digitalen Inspektionen und proaktivem Eingreifen durch Servicetechniker – mit dem Ziel einer schnellen Problemlösung und einer fundierten, datenbasierten Überwachung.

Die CMSA sind in gestaffelten Servicelevels verfügbar – von Echtzeit-Daten-Dashboards bis hin zu erweiterten Ferndiagnosen. So können Kunden von den IoT- und Analysefunktionen profitieren, angepasst an ihr Budget und ihre betrieblichen Anforderungen.

Die cloudbasierten Systeme von Trane übertragen kontinuierlich Leistungsdaten zur Ferndiagnose, wodurch eine frühzeitige Fehlererkennung, gezielte Wartung und ein effizienter Heiz- und Kühlbetrieb ermöglicht werden. Diese Konnektivität erlaubt die Integration von HLK-Systemdaten und liefert tiefe, datengestützte Einblicke in die Systemleistung. Bild: Trane

