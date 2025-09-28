Clevere Variante der Wärmepumpe

Der Schlüssel zur Erschließung von Energieeinsparungen in HLK-Systemen liegt darin, es als Wärmemanagementsystem und nicht als isolierte Heiz- und Kühlanlagen zu betrachten. Die Wärmepumpentechnologie ermöglicht diesen Ansatz …

Eine der fortschrittlichsten Arten von Wärmepumpen ist die Mehrrohr- oder Vierrohranlage, auch Mehrzweckanlage genannt. Folgende fünf Aspekte zeichnen die Mehrrohr-Wärmepumpe besonders aus:

Sie kann gleichzeitig heizen und kühlen

Anders als ein herkömmlicher Kaltwassersatz oder eine Wärmepumpe kann eine Mehrrohranlage heizen, kühlen, Wärme zurückgewinnen – oder all dies gleichzeitig tun. Dadurch kann sie den Echtzeitbedarf verschiedener Gebäudezonen decken.

Sie hat drei Wärmetauscher

Diese umfassen einen Wärmetauscher, der an den Kühlkreislauf angeschlossen ist, einen Wärmetauscher, der an den Heizkreislauf angeschlossen ist und einen Luftwärmetauscher.

Der Luftwärmetauscher spielt eine ausgleichende Rolle, indem er entweder überschüssige Wärme verarbeitet oder erneuerbare Wärme (aus der Umgebungsluft) ergänzt, wenn das Gebäude mehr benötigt. Dieser Wärmetauscher arbeitet entweder als Verflüssiger im Kühlbetrieb oder als Verdampfer im Heizbetrieb, um die Differenz zwischen Heiz- und Kühlbedarf auszugleichen.

Sie nutzt Energie, die andernfalls verloren gehen würde.

Wärme ist ein unvermeidliches Nebenprodukt eines jeden Kühlprozesses. In herkömmlichen Kühlanlagen wird sie in der Regel an die Umgebungsluft abgegeben – eine Absurdität, wenn man bedenkt, dass viele Gebäude (wie Krankenhäuser und Hotels) das ganze Jahr über gleichzeitig geheizt und gekühlt werden müssen.

Dank des zusätzlichen Wärmetauschers können Mehrrohr-Wärmepumpen diese Abwärme gleichzeitig auffangen und zur Deckung des Heizbedarfs des Gebäudes wiederverwenden. Diese Flexibilität ist das Rückgrat ihrer Effizienz.

TER zum Vergleich verschiedener von Mehrrohrprodukten

Da eine Mehrrohr-Wärmepumpe in ihrer Art, gleichzeitig zu heizen und zu kühlen, einzigartig ist, waren EER und COP nicht repräsentativ genug für ihr Leistungsniveau. Daher sah sich die Branche veranlasst, eine neue Energieeffizienz-Kennzahl, die Total Efficiency Ratio (TER), zu schaffen.

Was ist TER? TER = (Kühlleistung + Heizleistung) / Gesamtleistungsaufnahme

Ein hoher TER bedeutet, dass der Kühl- und Heizbedarf eines Gebäudes vollständig ausgeglichen ist. Die Trane Sintesis Balance CMAF bietet beispielsweise einen Gesamtwirkungsgrad (TER) von bis zu 8,5, einer der höchsten Werte aller auf dem europäischen Markt erhältlichen luftgeführten Mehrrohrgeräte, so der Hersteller. TER wird von Planern üblicherweise zum Vergleich von Eurovent-zertifizierten Mehrrohrgeräten verwendet.

Sie verwendet ein innovatives Kältemittelsystem

Herkömmliche Wärmepumpen arbeiten mit einer festen Kältemittelfüllung. Die Kältemittelfüllung muss jedoch variieren, je nachdem, ob das System heizt, kühlt oder Energie zurückgewinnt.

Um dieses Problem zu lösen und die Effizienz unabhängig von den Betriebsbedingungen zu optimieren, hat Trane das Trane Adaptive Refrigerant System (TARS) entwickelt und eingeführt. Diese patentierte Technologie passt die Kältemittelfüllung automatisch an die jeweilige Betriebsart an und sorgt dafür, dass das System immer mit optimaler Leistung läuft.

Links:

Erfahren Sie mehr über TARS in diesem Video.

www.trane.eu

Nach Angaben von Eurovent Market Intelligence hat sich der Markt für Mehrrohr-Wärmepumpen in Europa in den letzten 5 Jahren mehr als verdoppelt. Bild: Trane

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