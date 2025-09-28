Digitale Echtheitsprüfung – ganz einfach
Produktfälschungen verursachen in Europa Milliardenverluste und gefährden Verbraucher. Die neu gegründete Bosch Secure Authentication GmbH begegnet diesem Problem mit der Software-Lösung Origify, die Produkte anhand ihrer einzigartigen Oberflächenstruktur eindeutig identifiziert. Eine Kooperation mit Koenig & Bauer Vision & Protection erweitert das Konzept nun für die Druckindustrie.
Die Bosch-Lösung Origify nutzt die individuellen Mikrostrukturen jedes einzelnen Produkts als Echtheitsmerkmal. Bei der Herstellung wird ein Bild dieser Strukturen aufgenommen, in eine digitale Identität umgewandelt und sicher in der Cloud gespeichert. Zur Überprüfung genügt ein Smartphone-Foto, das mit den Referenzdaten abgeglichen wird. So lässt sich die Echtheit eines Produkts eindeutig feststellen – ohne zusätzliche Sicherheitsaufdrucke.
Unternehmen können Origify einsetzen, um Fälschungen bereits im eigenen Warenkreislauf zu erkennen, etwa bei Retouren. Zudem lässt sich das System auch für Endverbraucher freischalten: Dann können Kunden die Echtheit per App selbst prüfen.
Mit Ovjera steht außerdem eine auf die Druckbranche zugeschnittene Weiterentwicklung von Origify bereit. Die Software lässt sich direkt in Druckmaschinen integrieren, ohne den Produktionsfluss zu beeinträchtigen. Jedes Druckerzeugnis erhält damit eine fälschungssichere digitale Identität, die eine zuverlässige Nachverfolgbarkeit ermöglicht – auch bei hohen Stückzahlen und Fertigungsgeschwindigkeiten.
