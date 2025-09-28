Digitale Echtheitsprüfung – ganz einfach

Produktfälschungen verursachen in Europa Milliardenverluste und gefährden Verbraucher. Die neu gegründete Bosch Secure Authentication GmbH begegnet diesem Problem mit der Software-Lösung Origify, die Produkte anhand ihrer einzigartigen Oberflächenstruktur eindeutig identifiziert. Eine Kooperation mit Koenig & Bauer Vision & Protection erweitert das Konzept nun für die Druckindustrie.

Die Bosch-Lösung Origify nutzt die individuellen Mikrostrukturen jedes einzelnen Produkts als Echtheitsmerkmal. Bei der Herstellung wird ein Bild dieser Strukturen aufgenommen, in eine digitale Identität umgewandelt und sicher in der Cloud gespeichert. Zur Überprüfung genügt ein Smartphone-Foto, das mit den Referenzdaten abgeglichen wird. So lässt sich die Echtheit eines Produkts eindeutig feststellen – ohne zusätzliche Sicherheitsaufdrucke.

Unternehmen können Origify einsetzen, um Fälschungen bereits im eigenen Warenkreislauf zu erkennen, etwa bei Retouren. Zudem lässt sich das System auch für Endverbraucher freischalten: Dann können Kunden die Echtheit per App selbst prüfen.

Mit Ovjera steht außerdem eine auf die Druckbranche zugeschnittene Weiterentwicklung von Origify bereit. Die Software lässt sich direkt in Druckmaschinen integrieren, ohne den Produktionsfluss zu beeinträchtigen. Jedes Druckerzeugnis erhält damit eine fälschungssichere digitale Identität, die eine zuverlässige Nachverfolgbarkeit ermöglicht – auch bei hohen Stückzahlen und Fertigungsgeschwindigkeiten.

Links:

https://www.bosch-origify.com/de/

Die Bosch Secure Authentication GmbH, eine hundertprozentige Tochter der Robert Bosch GmbH, wurde 2025 gegründet und ist Teil der Bosch-Gruppe. Bosch arbeitet seit 2017 an Lösungen zur Authentifizierung und Rückverfolgbarkeit und hat Origify bereits in eigenen Fertigungslinien erprobt – etwa bei Automotive-Teilen. Aufbauend auf diesen Erfahrungen konzentriert sich das Unternehmen nun auf Anwendungen in der Druckbranche, im Luxusgütermarkt und in der Fertigungsindustrie. Bild: Bosch Secure Authentication

