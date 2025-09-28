Digitaler Prüfprozess von Anfang bis Ende
von Zwick am 20. März, 2026
Web-App unterstützt bei der normkonformen PSAgA-Prüfung
Die regelmäßige Prüfung von persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz ist gesetzlich vorgeschrieben und sicherheitsrelevant.
Mit einer neuen Erweiterung ihrer Web-App bietet die Berliner Wosatec GmbH nach eigenen Aussagen eine rechtssichere und praxisgerechte Lösung, die den gesamten Prüfprozess digital abbildet – von der Erfassung bis zur Terminverwaltung.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 13 der aktuellen B&I.
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Der Einstieg erfordert keine aufwendige Schulung oder Systemintegration. Interessierte Anwender können die Web-App 30 Tage kostenlos testen. Bild: Wosatec