Digitaler Prüfprozess von Anfang bis Ende

Web-App unterstützt bei der normkonformen PSAgA-Prüfung

Die regelmäßige Prüfung von persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz ist gesetzlich vorgeschrieben und sicherheitsrelevant.

Mit einer neuen Erweiterung ihrer Web-App bietet die Berliner Wosatec GmbH nach eigenen Aussagen eine rechtssichere und praxisgerechte Lösung, die den gesamten Prüfprozess digital abbildet – von der Erfassung bis zur Terminverwaltung.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 13 der aktuellen B&I.

Links:

www.wosatec.com

Der Einstieg erfordert keine aufwendige Schulung oder Systemintegration. Interessierte Anwender können die Web-App 30 Tage kostenlos testen. Bild: Wosatec

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