Krause 360° competence: Ganzheitliche Steigtechnik

Krause bündelt mit dem Konzept „360° competence“ Produkte, Beratung, Schulungen, Prüfservices und digitale Lösungen für die sichere Nutzung von Steigtechnik — und unterstützt Unternehmen über den gesamten Lebenszyklus ihrer Arbeitsmittel.

Mit „360° competence“ verfolgt Krause einen ganzheitlichen Ansatz für den Einsatz von Steigtechnik. Im Mittelpunkt stehen nicht nur Leitern, Fahrgerüste, Plattformen und Treppen, sondern auch Beratung, Arbeitssicherheit, Service und digitale Prozesse.

Beratung und Produktauswahl vor dem Kauf

Bereits vor der Produktauswahl unterstützt Krause bei der Planung geeigneter Zugänge. Einsatzbedingungen, Arbeitsabläufe und ergonomische Anforderungen fließen dabei ebenso ein wie die Entscheidung zwischen Standardprodukten und individuellen Sonderlösungen.

Prüfpflichten und Arbeitssicherheit rechtssicher erfüllen

Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, Arbeitsmittel regelmäßig zu prüfen und die Ergebnisse zu dokumentieren. Krause bietet dafür Schulungen zur Qualifizierung befähigter Personen an. Alternativ übernehmen eigene Servicetechniker die Prüfungen — nicht nur für Steigtechnik, sondern auch für Regalanlagen, kraftbetätigte Türen und Tore, Absturzsicherungssysteme sowie Flurförderzeuge.

Digitale Verwaltung per QR-Code und Web-App

Für die Verwaltung der Arbeitsmittel kooperiert Krause mit dem Digitalisierungspartner Wosatec. Über eine Web-App lassen sich Arbeitsmittel per QR-Code identifizieren, Prüftermine verwalten und Prüfergebnisse digital dokumentieren. Das reduziert den Verwaltungsaufwand und erleichtert die Einhaltung gesetzlicher Prüffristen.

Support und Ersatzteile über den gesamten Lebenszyklus

Ergänzt wird das Konzept durch technischen Support, Ersatzteilversorgung, Seminare und Montageleistungen. Damit begleitet Krause Unternehmen über den gesamten Lebenszyklus ihrer Steigtechnik — für einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb.

Links:

www.krause-systems.com

Krause kombiniert Steigtechnik mit Beratung, Schulungen, Prüfservice und digitaler Dokumentation. Bild: Krause

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