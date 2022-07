Donaldson auf der Achema 2022

„Modular and Connected Production“ ist eines der Fokusthemen der Messe, die vom 22. bis 26. August in Frankfurt a.M. stattfindet. In Halle 12.0, Stand A83 zeigt Donaldson seine Interpretation mit einer Plug & Play Skid-Lösung, die sich in bestehende Anlagen integrieren lässt. Die modulare Baureihe ist für die Filtration von Flüssigkeiten von 5 bis 600 hl/Stunde ausgelegt.

Durch die Akquisition von Solaris Biotech stellt Donaldson erstmalig auf der Messe Bioreaktoren, Fermenter und Tangentialflussfiltrationssysteme für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und in Bereichen der Biotechnologie vor. Die Produktpalette von Solaris umfasst sowohl Tisch-Systeme für Forschung und Entwicklung als auch Systemlösungen. Die Volumina reichen von 5 l bis zu 30.000 l und mehr. Es sind verschiedene Arten von Oberflächen-Finishs, Rührwerken, Temperaturregelungen und SIP/CIP-Konfigurationen mit einer breiten Palette an Mess- und Steuerungsoptionen erhältlich.

Die Filterelemente für die Flüssigkeits-, Luft und Dampffiltration, produziert in Haan, Deutschland, sind stabil, langlebig und weisen hohe Durchflussraten auf. Mit der Lifetec-Filtrationstechnologie von Donaldson wird die Prozess- und Produktintegrität in einem weiten Anwendungsspektrum unterstützt. Darüber hinaus trägt die hohe Filtrationsleistung zu mehr Energieeffizienz und zur Senkung der Gesamtbetriebskosten bei.

Im Mittelpunkt stehen die jüngsten Filterinnovationen wie die Lifetec PES-BN A Filterelemente für die Endfiltration und mikrobielle Stabilisierung hochkolloidaler Flüssigkeiten. Mit der Sterilfilter-Baureihe P-SRF C, V und X für die Sterilfiltration von Druckluft- und Prozessgasen wird auf die steigenden Anforderungen an die Betriebs- und Prozesssicherheit unter Berücksichtigung der Total Cost of Ownership reagiert.

Und für die Erzeugung hochreiner Druckluft gemäß ISO 8573-1:2010 wird das jetzt weltweit zur Verfügung stehende Ultrapac Smart-System gezeigt. Direkt am Punkt des Verbrauchs einsetzbar, sorgt dieses modulare kaltregenerierende Aufbereitungssystem dreistufig für Prozessluft im Dauerbetrieb.

www.donaldson.com

Plug & Play Skid mit den Kernkomponenten aus dem Lifetec-Flüssigkeitsfilterprogramm. Bild: Donaldson

