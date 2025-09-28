Drei neue Umspannwerke in Offenbach

Für die neuen Umspannwerke Nord, Ost und Süd in Offenbach übernimmt Spie Engineering, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Dokumentation der Schaltanlagen sowie der dazugehörigen Infrastruktureinrichtungen inklusive Betriebsgebäude.

Spie realisiert im Auftrag der Gesellschaft für Hochspannungsbau Offenbach mbH (GHO) bis 2029 drei neue Umspannwerke. Die Anlagen befinden sich im Norden, Süden und Osten der Stadt und gehören dem örtlichen Strom- und Gasnetzbetreiber Energienetze Offenbach GmbH (ENO).

In allen drei Umspannwerken kommen moderne, vollständig schwefelhexafluoridfreie GIS-Schaltanlagen (Gas Insulated Switchgear) auf 110-kV- und 20-kV-Ebene zum Einsatz. Der Verzicht auf das klimaschädliche Isoliergas Schwefelhexafluorid reduziert den CO2-Fußabdruck der Anlagen deutlich. „Wir gehören zu den Ersten in Deutschland, die diese Technologie im großen Maßstab bei Projekten umsetzen“, erklärt Christoph Bausch, Projektleiter im Geschäftsbereich High Voltage von Spie Germany Switzerland Austria.

Spie erbringt für alle drei Umspannwerke folgende Leistungen: Genehmigungsplanung und Errichtung der Gebäude, Engineering für die Primär- und Sekundärtechnik, Installation der kompletten Schutz- und Leittechnik, Projekt- und Baustellenleitung sowie Inbetriebsetzung der Gesamtanlagen. Die Umsetzung ist anspruchsvoll: Bis zu fünf Tonnen schwere Schaltfelder müssen teilweise auf engstem Raum im städtischen Umfeld installiert werden.

Links:

www.spie.de

Der offizielle Projektstart war im November 2025. Die beiden Umspannwerke Nord und Ost werden parallel umgesetzt (Beginn September 2026), das Umspannwerk Süd folgt im Juli 2027. Die Bauphase dauert insgesamt rund drei Jahre. Bild: Spie

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