Weltrekord beim Schnelllauftor

Mit dem EFA-SRT Flex hat Efaflex ein beeindruckendes Schnelllauftor entwickelt: Mehr als fünf Meter pro Sekunde Öffnungsgeschwindigkeit bedeuten Weltrekord. Die Konstruktion basiert auf der Spiraltortechnologie und liefert wichtige Impulse für künftige Torentwicklungen.

Mit einer Öffnungsgeschwindigkeit von über fünf Metern pro Sekunde gilt das EFA-SRT Flex nun als schnellstes Schnelllauftor der Welt. Seit dem 26. November ist der Rekord offiziell bestätigt. „Diese Geschwindigkeit ist beeindruckend“, erklärt Olaf Kuchenbecker vom Rekord-Institut für Deutschland (RID), dem deutschen Pendant zum Guinness-Buch der Rekorde.

Grundlage des Rekordtors ist die patentierte Spiraltortechnologie von Efaflex. Sie führt das Torblatt platzsparend und nahezu verschleißfrei. Die Konstruktion ermöglicht nicht nur extrem hohe Geschwindigkeiten, sondern trägt auch zu hoher Sicherheit und Energieeffizienz im Betrieb bei.

Für Efaflex steht der Rekord weniger als reine Bestmarke, sondern als Beleg für technologische Kompetenz. „Der Weltrekord ist für Efaflex nicht nur eine Zahl, sondern er ist darüber hinaus ein klares Statement für die Entwicklungskompetenz, die Innovationskraft und den Pioniergeist im Unternehmen“, sagt Norbert Höfner, Leiter Entwicklung.

Um die Rekordmarke zu erreichen, entwickelte ein Team ein besonders leichtes Torblatt, das innerhalb kürzester Zeit auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigt und ebenso schnell wieder sicher abgebremst werden kann. Das Ergebnis folgt konsequent dem Unternehmensclaim „schnelle und sichere Tore“.

„Mit diesem Tempo nähert sich Efaflex der physikalisch möglichen Machbarkeit“, sagt Kuchenbecker. „Damit ist eine Geschwindigkeitsgrenze erreicht, die schwer zu toppen sein wird.“ Zugleich verweist er darauf, dass neue Rekorde nie grundsätzlich ausgeschlossen sind.

Links:

www.efaflex.de

Das EFA-SRT Flex erreicht mit über fünf Metern pro Sekunde Weltrekordtempo. Bild: Efaflex

Artikel per E-Mail versenden