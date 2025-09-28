Energieeinsparung und verbesserter Schutz

Sto modernisiert Hochregallager mit neuen Maschinenschutztoren

Die Firma Sto hat am Standort Kriftel insgesamt vier neue Maschinenschutztore vom Typ EFA-SRT MS Performance des Herstellers Efaflex installieren lassen. Damit verbessert das Unternehmen nicht nur die Sicherheit im Hochregallager, sondern reduziert auch den Energieverbrauch deutlich.

www.efaflex.com

Die vier Tore EFA-SRT MS Performance riegeln das Hochregallager ab. Die gesamte Ein- und Auslagerung sowie der Versand erfolgen durch diese Tore, die in Standard-Baugrößen bis zu einer Breite von 3.500 mm und einer Höhe bis zu 3.500 mm lieferbar sind. Bild: Efaflex

