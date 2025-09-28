Schnelllauftore für Waschanlage

In einer neuen Pflegehalle der Waschanlage Waschparadies Bunz in Füssen kommen Schnelllauftore von Efaflex zum Einsatz. Die Tore sind auf hohe Öffnungsfrequenzen ausgelegt und sollen einen störungsfreien Betrieb gewährleisten.

Das Waschparadies Bunz hat seine Anlage in Füssen um eine Pflegehalle erweitert. An den Ein- und Ausfahrten kommen Schnelllauftore des Typs EFA-STT-S von Efaflex zum Einsatz. In stark frequentierten Waschanlagen müssen Technik und Infrastruktur dauerhaft zuverlässig funktionieren. Nach Angaben des Betreibers öffnen und schließen sich die Tore in der Anlage bei hoher Auslastung bis zu 600 mal pro Tag.

„Sie muss immer funktionieren. Denn ein Kunde, den wir wegen einer Störung nicht bedienen können, geht uns für den Monat verloren. Im Schnitt waschen die Deutschen ihre Autos acht bis zehn Mal pro Jahr. Deshalb sind alle Aggregate in der Waschstraße doppelt. Nur eben die Tore nicht. Die müssen ohne Störung funktionieren und das tun sie auch“, berichtet Thomas Bunz, Geschäftsführer der Waschparadies Bunz.

Die eingesetzten Schnelllauftore verfügen über transparente Lamellen, die Tageslicht in die Pflegehalle lassen. Öffnungsgeschwindigkeiten von bis zu 3 m/s sollen kurze Durchfahrtszeiten ermöglichen.

Eine spiralförmige Führung sorgt dafür, dass das Torblatt nicht auf eine Welle aufgewickelt wird, sondern auf Abstand geführt wird. Dadurch sollen hohe Öffnungsgeschwindigkeiten, ein ruhiger Lauf sowie eine lange Lebensdauer erreicht werden.

Links:

www.efaflex.de

Die Tore öffnen und schließen sich in Spitzenzeiten bis zu 600 mal pro Tag. Bild: Efaflex

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