Dreimal all about automation im Herbst

Corona-konform und mit einem zertifizierten Schutz- und Hygienekonzept sind für Herbst dieses Jahres drei all about automation Fachmessen geplant. Los geht es in Wetzlar am 8. und 9. September 2021. Danach folgt Chemnitz am 22. und 23. September 2021 und Essen am 27. und 28. Oktober 2021.

Tanja Waglöhner, Geschäftsführerin der veranstaltenden Easyfairs GmbH, ist zuversichtlich: „Die aktuell geltenden Verordnungen sehen Maßnahmen vor wie wir sie aus dem Herbst 2020 kennen. Zusätzlich würde aktuell die Zutrittsregelung auf Basis der 3 G‘s: Getestet, Geimpft oder Genesen hinzukommen. Darauf bereiten wir uns vor und bauen auf dem auf, was wir im vergangenen Herbst bereits bei zwei durchgeführten aaa’s erfolgreich realisiert haben.“

Die Veranstaltung im hessischen Wetzlar wurde kurzfristig mit ins Programm genommen. Tanja Waglöhner erklärt: „Das war wie Crowdfunding. Unser den Partnern kommunizierter Plan war: Wenn wir bis Ende Mai 50 Aussteller gewonnen haben, machen wir die Messe. Das haben wir erreicht.“ Derzeit geht es hier in die konkrete Vorbereitungsphase für September.

„Die Rittal Arena in Wetzlar bietet Platz für gut 70 Aussteller. Andere aaa Messen sind größer, aber gerade jetzt ist es wichtig direkt vor der Haustüre des Kunden zu sein. Das Vertrauen der Aussteller in das aaa-Konzept zeigt ganz klar: Regionale und kleinere Formate sind aktuell genau richtig“, betont die Geschäftsführerin.

Links:

www.allaboutautomation.de

Der Bedarf sich wieder live zu treffen ist groß. Die drei aaa-Messen wollen diesen Bedarf im Herbst decken. Bild: Easyfairs

