Dünnringlager für Luft- und Raumfahrt

Rodriguez präsentiert auf der ILA 2026 vom 10. bis 14. Juni in Berlin Lösungen aus der Präzisionslagertechnik. Im Fokus stehen Dünnringlager und kundenspezifische Value Added Products (VAP), die unter anderem in Anwendungen der Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden. Einige der Lager kommen bereits bei Weltraummissionen zum Einsatz.

Dünnringlager eignen sich besonders für Anwendungen mit begrenztem Bauraum. Durch ihr geringes Gewicht, ihre kompakte Bauweise und hohe Präzision kommen sie in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz – darunter Medizintechnik, Robotik sowie Luft- und Raumfahrt.

Nach Unternehmensangaben bewähren sich speziell angepasste Dünnringlager bereits seit Jahren in Weltraumanwendungen. Eingesetzt werden sie unter anderem in Roboterarmen an der Außenseite der Internationalen Raumstation ISS. Für diese Anwendungen wurden Gewicht und Baugröße reduziert sowie spezielle Materialien verwendet.

Rodriguez entwickelt neben Standardkomponenten auch maßgeschneiderte Systeme auf Basis eigener Lager- und Lineartechnik. Diese sogenannten Value Added Products (VAP) bilden einen Schwerpunkt des Messeauftritts.

Die ILA nutzt das Unternehmen zudem für den Austausch mit Kunden und Partnern aus der Luft- und Raumfahrtindustrie. „Die Messe ist für uns eine wichtige Plattform, um nicht nur unsere Lösungen zu zeigen, sondern vor allem den direkten Austausch mit Kunden, Partnern und Entscheidern zu suchen. In der Luft- und Raumfahrt entstehen starke Partnerschaften durch Vertrauen, Verlässlichkeit und die Fähigkeit, flexibel auf neue Anforderungen zu reagieren“, erklärt Ulrich Schroth, Geschäftsbereichsleiter Value Added Products.

Links:

https://www.rodriguez.de/

https://ila-berlin.de/de

Rodriguez ist vom 10. bis 14. Juni 2026 auf der ILA in Berlin in Halle C, Stand 100 vertreten. Bild: Rodriguez

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