Neue RTB-Lager von Rodriguez

Rodriguez präsentiert auf der EMO Hannover 2025 zwei neue RTB-Lagergrößen. Mit den Typen RTB 650 und RTB 850 erweitert der Antriebsspezialist sein Portfolio um besonders belastbare Varianten für Werkzeugmaschinen und andere Hochleistungsanwendungen.

Auf der EMO 2025 stellt Rodriguez die neuen Baugrößen RTB 650 und RTB 850 vor. Die Hochleistungs-Rundtischlager zeichnen sich durch hohe Steifigkeit, Belastbarkeit und Präzision aus. Damit eignen sie sich insbesondere für großformatige Werkzeugmaschinen, in denen exakte Bearbeitungsergebnisse und stabile Prozesse entscheidend sind.

RTB-Lager kommen vor allem in Dreh- und Positioniereinheiten von Werkzeugtischen zum Einsatz. Hier überzeugen sie durch Abrollgenauigkeit, hohe Kippsteifigkeit und eine lange Lebensdauer. Auch in Fräsköpfen haben sich die Lager unter dynamischer Dauerbelastung und hohen Drehzahlen bewährt. Konstrukteure erhalten mit den neuen Baugrößen zusätzliche Möglichkeiten, etwa für die präzise Positionierung von Spindelköpfen oder in komplexen Maschinenbauanwendungen.

„Unsere RTB-Präzisionslager basieren auf jahrzehntelanger Ingenieurskompetenz und praxisnaher Entwicklung hochpräziser Wälzlagerlösungen. Davon profitieren unsere Kunden bei der Konstruktion neuer Maschinenkomponenten ebenso wie bei individuellen Anpassungen“, erklärt Ulrich Schroth, Geschäftsbereichsleiter Value Added Products (VAP) bei Rodriguez.

www.rodriguez.de

Neben den RTB-Lagern zeigt Rodriguez in Hannover auch sein breites Angebot an Präzisionslager- und Lineartechnik. Dazu zählen Kugeldrehverbindungen, Dünnringlager, Rollengewindetriebe, Kugelgewindetriebe, Rundführungen und Profilschienenführungen. Bild: Rodriguez

