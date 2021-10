Echtzeit-App verbessert Arbeitssicherheit

Berliner Software-Spezialisten stellen die App 5i.Safety für eine sichere Dokumentation in Produktionsbetrieben vor.

Im Rahmen von Sicherheitsrundgängen oder Arbeitssicherheits-Audits in Industriebetrieben müssen unsichere Situationen täglich dokumentiert und entsprechend bearbeitet werden. Doch Notizen per Hand sind meist ungenau und für die nachfolgenden Prozesse nicht transparent genug.

5thIndustry hat nun für lückenlose und in Echtzeit ablaufende Sicherheits-Audits die App 5i.Safety entwickelt. Mit der App können gefahrbringende Situationen, wie beispielsweise offen liegende stromführende Kabel, durch Fotos und Videos den Verantwortlichen in Echtzeit übermittelt werden, sodass diese sofort reagieren können.

„Unsichere Situationen werden somit erkannt, sofort sichtbar und aktiv beseitigt. Gleichzeitig reduziert sich der administrative Aufwand auf ein Minimalmaß“, erklärt 5thIndustry Co-Founder Dr. Robert Harms.

Zudem können Fragenkataloge zu geplanten Audits vorkonfiguriert und den Verantwortlichen zur Durchführung zugewiesen werden. Außerdem lassen sich Aufgaben und Aktivitäten auf einem Kanban-Board transparent managen. Über eine integrierte Chat-Funktion können die Nutzer dazu untereinander kommunizieren.

https://5thindustry.de/

Mit der App wird das Erfassen von unsicheren Situationen oder Gefährdungen digitalisiert und in Echtzeit an die zuständigen Personen übermittelt. Die Software ist mit Smartphones, Tablets oder Computern per Browser nutzbar. Dazu können Texte, Fotos und auch Videos von den Rundgängen erstellt und jederzeit von den autorisierten Personen abgerufen werden. Bild: 5thIndustry