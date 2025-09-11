Effizientes Kühlen mit Köpfchen

Trumpf hat einen neuen Kühler für Laserschneidmaschinen vorgestellt, der den Energieverbrauch beim Kühlvorgang um bis zu 50 Prozent senkt.

Die Kühlung von Hochleistungslasern gehört zu den energieintensiven Prozessen in der Blechbearbeitung. Trumpf begegnet diesem Bedarf mit einer neuen, laut eigenen Angaben besonders effizienten Lösung: Das neue Kühlaggregat, gemeinsam entwickelt mit Technotrans, passt nämlich seine Leistung dynamisch an den tatsächlichen Bedarf an.

Statt konstant auf voller Leistung zu arbeiten, werden Pumpen, Lüfter und Verdichter dafür drehzahlgeregelt betrieben. Besonders bei Schneidaufgaben mit geringer thermischer Belastung – etwa bei Dünnblech – oder bei geplanten Bearbeitungspausen führt das zu erheblichen Einsparungen beim Stromverbrauch.

Die neue Kühllösung sei nicht nur sparsam, sondern auch wirtschaftlich. Laut dem Hersteller rechnet sich die Investition durch die eingesparten Energiekosten bereits nach weniger als vier Jahren. Bild: Trumpf

