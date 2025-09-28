Effizienz in bestehende Anlagen nachrüsten

Wie sich verlässliche Altanlagen mit moderner Technologie aufrüsten lassen

In vielen Industrieunternehmen stehen sie im Zentrum der Produktion: Maschinen und Anlagen, die seit Jahrzehnten zuverlässig arbeiten – aber digital kaum angebunden sind.

Und genau hier liegt das Problem, denn 80 Prozent der Produktionsanlagen in Deutschland sind älter als zehn Jahre, gleichzeitig lassen sich aber nur 18 Prozent aller Ausfälle eindeutig vorhersagen, so die Experten der M.O.P. GmbH, ein Softwareanbieter für das IH-, Facility-, Energie- und Sensormanagement. Diese Realität stellt Instandhaltungsverantwortliche vor große Herausforderungen.

Die strategische Partnerschaft zwischen Xdigis und TOM ermöglicht Unternehmen eine nahtlose Verbindung von Software und Retrofit-Sensorik. So entsteht eine praxisorientierte Gesamtlösung für Unternehmen, die auf Retrofit setzen und gleichzeitig eine moderne, modulare Instandhaltungssoftware einsetzen wollen. Bild: M.O.P. GmbH

