Wenn Maschinen mit Instandhaltern sprechen

So funktioniert die Instandhaltung im IIoT-Zeitalter

IIoT – das Industrial Internet of Things – verbindet Sensoren, Steuerungen und Software, damit Anlagen ihren Zustand selbst melden.

Aus „Wartung nach Kalender“ wird Predictive Maintenance: eingreifen, bevor der Stillstand passiert. Genau hier setzt TOM-Sensormanagement an – als Modul der seit über 23 Jahren etablierten TOM Instandhaltungssoftware.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 10 der aktuellen B&I.

Links:

www.tom-instandhaltung.de

Sensoren liefern kontinuierlich Zustandsdaten aus Maschinen und Anlagen. Über IIoT-Schnittstellen fließen die Messwerte zentral in das TOM-Sensormanagement und bilden die Basis für zustandsorientierte Instandhaltung. Bild: M.O.P.

Artikel per E-Mail versenden