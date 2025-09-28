Eine blitzsaubere Sache, hier bei MAN

Ein Blick hinter die neuen Produktionslinien für den 6-Zylinder bei MAN Truck & Bus SE

Beim Aufbau der neuen Fertigungslinie für 6-Zylinder-Dieselmotoren in Nürnberg vertraut MAN Truck & Bus auf ein durchdachtes Konzept zur Emissionskontrolle. Im Zentrum steht ein modulares Filtersystem der Absolent Air Care GmbH, das Feinstäube und Ölnebel dort abscheidet, wo sie entstehen – direkt an den Bearbeitungszentren.

Die Lösung erfüllt nicht nur strenge Umwelt- und Arbeitsschutzvorgaben, sondern trägt zur Prozessstabilität und Energieeffizienz bei.

Neben der technischen Umsetzung spielte die Bedienerfreundlichkeit der Anlagen eine große Rolle, erklären MAN-Fabrikplaner Manfred Fries und Absolent-Vertriebsleiter Hartmut Enderle an einer der 14 Absauganlagen. Schulungen für das Instandhaltungspersonal stellten sicher, dass Wartungsarbeiten und Filterwechsel effizient durchgeführt werden können. Bild: PRX

