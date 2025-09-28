Eine blitzsaubere Sache, hier bei MAN
Ein Blick hinter die neuen Produktionslinien für den 6-Zylinder bei MAN Truck & Bus SE
Beim Aufbau der neuen Fertigungslinie für 6-Zylinder-Dieselmotoren in Nürnberg vertraut MAN Truck & Bus auf ein durchdachtes Konzept zur Emissionskontrolle. Im Zentrum steht ein modulares Filtersystem der Absolent Air Care GmbH, das Feinstäube und Ölnebel dort abscheidet, wo sie entstehen – direkt an den Bearbeitungszentren.
Die Lösung erfüllt nicht nur strenge Umwelt- und Arbeitsschutzvorgaben, sondern trägt zur Prozessstabilität und Energieeffizienz bei.
