Ölnebel effizient abscheiden

Absolent erweitert sein Portfolio um die neue AW-Serie für die industrielle Luftreinhaltung. Die kompakten Ölnebelabscheider sind für Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren ausgelegt. Im Fokus stehen eine energieeffiziente Filtration, reduzierte Wartungsaufwände und eine einfache Integration in Fertigungsumgebungen.

Mit der AW-Serie bringt Absolent eine neue Generation von Ölnebelabscheidern auf den Markt. Die Baureihe kombiniert eine kompakte Bauform mit geringem Gewicht und einer Plug-&-Play-Installation. Laut Hersteller eignen sich die Systeme insbesondere für Anwendungen in der Hochpräzisions- und Mikrobearbeitung. Gleichzeitig sollen längere Wartungsintervalle und eine saubere Fertigungsumgebung zur höheren Anlagenverfügbarkeit beitragen.

Die AW-Ölnebelabscheider verfügen über vier Anschlussmöglichkeiten und erreichen Luftströme von bis zu 800 m³/h bei Partikelbelastungen bis 30 mg/m³. Jede Einheit wird werkseitig mit fünf Luftstromstufen kalibriert, sodass sich die Leistung an die jeweilige Bearbeitung anpassen lässt.

„Mit vier Anschlussmöglichkeiten und ihrer kompakten Bauform sind unsere AW-Ölnebelabscheider für moderne Fertigungsumgebungen ausgelegt, in denen Betriebszeit, Präzision und Energieeffizienz entscheidend sind“, betont Hartmut Enderle, Vertriebsleiter bei Absolent.

Ein zentrales Merkmal der Serie ist das Ecodrive-System. Dabei wird der Luftstrom kontinuierlich überwacht und die Drehzahl des Motors automatisch an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Nach Angaben des Herstellers lässt sich dadurch der Energieverbrauch um bis zu 40 Prozent reduzieren.

Zusätzlich setzt Absolent auf die patentierte „Catch&Release-Technologie“. Die Faserschichtfilterung sorgt dafür, dass abgeschiedenes Öl automatisch zurückgeführt wird. Dadurch sollen die Filter länger einsatzfähig bleiben und der Wartungsaufwand sinken.

Links:

www.absolent.de

Die Ölnebelabscheider wurden speziell für den Einsatz an Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren entwickelt und sollen Fertigungsunternehmen dabei unterstützen, Ölnebelablagerungen sowie ungeplante Stillstände zu reduzieren. Bild: Absolent

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