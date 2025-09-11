Einfache Leckagesuche bei Vakuumpressen

Maschinenbauer optimiert selbst entwickelte Anlagen mit Leckagesuchgerät

Ein Leckagesuchgerät wird überwiegend dafür eingesetzt, um Undichtigkeiten in einem Druckluftnetz zu finden, und so Energie und damit auch Geld zu sparen.

Die Lechenauer GmbH, ein Spezialist für Maschinenbau und Kunststofftechnik, nutzt es auch zur Konstruktion und Herstellung von Tiefziehmaschinen, denn damit lassen sich auch kleinste Vakuumlecks in komplexen Systemen zuverlässig orten, was die Qualität und Effizienz erhöht.

Diesen Artikel und viele weitere spannende Beiträge finden Sie ganz bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 23.

Links:

www.ipf-electronic.de

www.lechenauer.at

Mit dem Schallreduzierstück und dem Kopfhörer zum UY000003 lassen sich laut Gerätehersteller kleinste Vakuumverluste unterhalb des Vakuumtisches wie hier an einer Verschraubung orten. Bild: IPF Electronic

Artikel per E-Mail versenden