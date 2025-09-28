Wenn allein die Qualität entscheidet

Kameras von IPF prüfen lückenlos Verpackungskennzeichnung

Knauf, führender Hersteller von Baustoffen und Bausystemen, setzt seit Kurzem in mehreren Werken auf eine Bildverarbeitung von IPF, um lückenlos die Qualität von Verpackungskennzeichnungen zu prüfen – mit durchweg positiven Erfahrungen.

www.ipf.de

Die Überwachung der Druckqualität erfolgt mithilfe der Merkmalsprüfung „Flächengröße“, deren „Empfindlichkeit“ auf die Grauwerte der Aufdrucke eingestellt wird. Hierbei wird kontrolliert, ob die zuvor festgelegte Anzahl an Pixeln vorhanden ist, damit der Aufdruck als vollständig und gut lesbar bewertet wird. Durch das Merkmal „Lagenachführung“ wird sichergestellt, dass bei der Kontrolle der jeweils relevante Teil des Aufdrucks vollständig erfasst wird. Bild: Knauf Gips KG, Lauterhofen

