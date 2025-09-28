Einfache Planung von Hallenlayouts

Ob neue Fertigungslinien integriert, Anlagen umgebaut oder bestehende Werke restrukturiert werden – die Frage nach der richtigen Nutzung von Produktionsflächen ist entscheidend für reibungslose Abläufe.

Fehlerhafte oder verspätete Hallenplanung kann Stillstände und Mehrkosten verursachen. Vor diesem Hintergrund hat Dualis ein Werkzeug entwickelt, das Flächenanalysen deutlich vereinfacht und beschleunigt.

Mit Visual Components lassen sich Fertigungs-, Maschinenlayouts und Materialflüsse in Fabriken virtuell abbilden, analysieren und optimieren.

Die Lösung unterstützt sogar die Planung über mehrere Standorte hinweg. Bild: Dualis

