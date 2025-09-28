ERP-Daten in der Produktionsplanung nutzen

In vielen KMU liegen Auftragsdaten zwar strukturiert im ERP-System vor. Diese lassen sich jedoch nur mit erheblichem manuellen Aufwand in eine realistische Produktionsplanung überführen. Die fehlende Durchgängigkeit zwischen ERP, Arbeitsvorbereitung und Fertigung zwingt Planer zu zeitintensiven Abstimmungen – oft auf Kosten der Liefertermintreue. Dualis adressiert dieses Problem nun mit einer neuen, zertifizierten Integrationslösung für Microsoft Dynamics 365 Business Central.

ERP-Systeme sind in der Praxis primär auf kaufmännische Prozesse ausgelegt. Für eine detaillierte, ressourcenbasierte Produktionsplanung reichen deren Funktionen häufig nicht aus. Entsprechend müssen Auftragsdaten oft manuell aufbereitet oder in separate Planungssysteme übertragen werden.

Ganttplan wiederum ist ein Advanced Planning & Scheduling (APS)-System zur digitalen Feinplanung und Optimierung von Produktionsprozessen. Als Add-on zu ERP- oder MES-Lösungen unterstützt es die ressourcenbasierte Planung von Kapazitäten und Materialien in Echtzeit, verbessert Liefertermine und reduziert Rüstzeiten.

Mit der neuen Schnittstelle können produzierende Unternehmen Auftragsdaten aus Microsoft Dynamics 365 Business Central ohne individuelle Schnittstellenentwicklung in Ganttplan übernehmen. Änderungen im ERP – etwa Terminverschiebungen oder Auftragsanpassungen – werden automatisch in der Feinplanung berücksichtigt und stehen dort für die weitere Produktionssteuerung zur Verfügung.

Die neue Integrationslösung stellt damit die ERP-Daten strukturiert in der Feinplanung bereit. Dort können sie unter Berücksichtigung von Ressourcen, Kapazitäten und Abhängigkeiten weiterverarbeitet werden. Medienbrüche zwischen kaufmännischer Auftragsverwaltung und Fertigungsplanung lassen sich so reduzieren.

„Für Fertigungsunternehmen ist es entscheidend, dass ERP und Produktionsplanung ohne Systembrüche zusammenspielen“, sagt Dr. Kirsten Hoffmann, Produktmanagerin der Dualis GmbH IT Solution. „Nur wenn Auftragsdaten ohne manuelle Zwischenschritte in die Feinplanung übergehen, lassen sich realistische Produktions- und Liefertermine ermitteln. Die von unserem Partner Leannova entwickelte und zertifizierte Schnittstelle erweitert unser Anbindungsportfolio um ein im Mittelstand weit verbreitetes ERP-System.“ Bild: Dualis

