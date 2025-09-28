Endspurt für den maintenance Instandhaltungspreis

Die Bewerbungsphase für den maintenance Instandhaltungspreis 2026 geht in die finale Runde. Unternehmen und Instandhaltungsteams haben noch bis Mitte Mai Zeit, ihre Projekte einzureichen.

Interessierte Unternehmen können ihre Projekte noch bis zum 15. Mai 2026 einreichen. Gesucht werden Lösungen, die die Instandhaltung messbar vorangebracht haben – etwa durch Effizienzsteigerung, innovative Ansätze oder nachhaltige Konzepte. Die Bewerbung erfolgt unkompliziert über ein Formular mit kurzer Projektbeschreibung.

Die nominierten Projekte erhalten die Möglichkeit, ihre Lösung im Rahmen eines zehnminütigen Bühnen-Pitches vor Fachpublikum zu präsentieren. Zusätzlich umfasst die Auszeichnung eine feierliche Preisverleihung sowie einen Team-Event-Gutschein im Wert von 3.000 Euro.

Wichtig: Die maintenance München wurde auf den 14. bis 15. Oktober 2026 verschoben. Für Bewerber bleibt die Einreichungsfrist davon jedoch unberührt.

Links:

Hier geht es zur Bewerbung.

Teilnahmeberechtigt sind alle, die sich mit industrieller Instandhaltung beschäftigen – unabhängig davon, ob sie aus einem Industrieunternehmen, einem Dienstleistungsbetrieb oder einem Lösungsanbieter kommen. Eingereicht werden kann alles, was inspiriert: von der kleinen Maßnahme bis zum groß angelegten Transformationsprojekt. Bild: easyfairs

Artikel per E-Mail versenden