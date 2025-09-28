Endspurt für den maintenance Instandhaltungspreis
Die Bewerbungsphase für den maintenance Instandhaltungspreis 2026 geht in die finale Runde. Unternehmen und Instandhaltungsteams haben noch bis Mitte Mai Zeit, ihre Projekte einzureichen.
Interessierte Unternehmen können ihre Projekte noch bis zum 15. Mai 2026 einreichen. Gesucht werden Lösungen, die die Instandhaltung messbar vorangebracht haben – etwa durch Effizienzsteigerung, innovative Ansätze oder nachhaltige Konzepte. Die Bewerbung erfolgt unkompliziert über ein Formular mit kurzer Projektbeschreibung.
Die nominierten Projekte erhalten die Möglichkeit, ihre Lösung im Rahmen eines zehnminütigen Bühnen-Pitches vor Fachpublikum zu präsentieren. Zusätzlich umfasst die Auszeichnung eine feierliche Preisverleihung sowie einen Team-Event-Gutschein im Wert von 3.000 Euro.
Wichtig: Die maintenance München wurde auf den 14. bis 15. Oktober 2026 verschoben. Für Bewerber bleibt die Einreichungsfrist davon jedoch unberührt.
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