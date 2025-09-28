Energieeffiziente, neue Schraubenvakuumpumpe

Mit der DHS 3000 VSD+ stellt Atlas Copco eine trockene Schraubenvakuumpumpe für industrielle Anwendungen mit hohem Durchfluss vor. Die kompakte Anlage arbeitet energieeffizient, vibrationsarm und weitgehend wartungsarm. Ein integrierter Frequenzumrichter passt die Drehzahl automatisch an den Bedarf an und kann so Energieverbrauch und Komponentenverschleiß deutlich reduzieren.

Ein IE4-Motor treibt die trockenlaufende Schraubentechnologie an. In Kombination mit einem patentierten asymmetrischen Rotordesign kann das System laut Hersteller den Energieverbrauch im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten deutlich senken.

Ein integriertes Steuerungssystem mit Frequenzumrichter regelt die Drehzahl automatisch entsprechend dem aktuellen Bedarf. Dadurch wird in jedem Prozessabschnitt das erforderliche Vakuumniveau bereitgestellt. Durch die bedarfsgerechte Anpassung der Drehzahl sinken Energieverbrauch und mechanische Belastung der beweglichen Komponenten. Das reduziert den Verschleiß und kann Wartungsintervalle verlängern. Gleichzeitig erhöht sich die Lebensdauer der Anlage.

Für die Kraftübertragung sorgt ein verschleißarmes Getriebe. „Durch den Einsatz eines gekühlten Ölstroms haben wir eine lange Lebensdauer der Zahnräder erreicht“, erklärt Carol Pignatelli, Produktmanagerin bei Atlas Copco. Da die Vakuumpumpe ansonsten ohne Öl arbeitet, entstehen keine Ölemissionen durch Verschleppung im Prozess.

Ein integrierter Luftansaugfilter schützt die Anlage vor Staub und Partikeln. „Wir haben die DHS VSD+ außerdem mit einem Luftansaugfilter ausgestattet, um den Betriebsprozess vor Staub und Partikeln zu schützen“, führt Carol Pignatelli weiter aus.

Die Pumpe ist unter einer schalldämpfenden Haube untergebracht und arbeitet dadurch vergleichsweise leise sowie vibrationsfrei. Über das Elektronikon-Steuerungssystem lassen sich Betriebszustände, Stillstandzeiten sowie mögliche Fehler- und Alarmmeldungen überwachen. Die Anlage wird als komplette Einheit ausgeliefert.

Links:

www.atlascopco.com/vacuum

Die neue Schraubenvakuumpumpe DHS 3000 VSD+ ist für Anwendungen mit hohem Durchfluss ausgelegt. Einsatzfelder sind unter anderem die Papierverarbeitung, Fördertechnik sowie Pick-and-Place-Prozesse in der Lebensmittelindustrie. Auch als zentrales Vakuumsystem lässt sich die Anlage nutzen. Bild: Atlas Copco

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