Eine Partnerschaft, die funktioniert

Seit 2020 verbindet Oltrogge und Atlas Copco eine enge Partnerschaft. Gemeinsam haben die Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren technologische Innovationen vorangetrieben, digitale Services ausgebaut und Kunden Lösungen für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit geboten. Zum Jubiläum ziehen beide eine positive Bilanz und blicken in die Zukunft.

Der Beginn der Zusammenarbeit zwischen Oltrogge und Atlas Copco war geprägt von einem Technologiesprung: Die Systeme des Druckluftspezialisten überzeugten durch deutlich höhere Effizienz im Vergleich zu bisherigen Fabrikaten. Seitdem wurden mehrere Entwicklungsstufen vollzogen, heute kommen unter anderem Synchron-Reluktanz-Motoren ohne seltene Erden zum Einsatz. Kunden profitieren dadurch von Energieeinsparungen von bis zu 50 Prozent.

Auch weitere Technologien steigerten den Kundennutzen. Mit der Inpass-Technologie lassen sich Filterwechsel im laufenden Betrieb durchführen. Die Flex-Baureihe ermöglicht den Einstieg mit späterer Option auf Frequenzregelung. Kompressoren mit VSD-Technologie starten und stoppen direkt unter Druck, wodurch sich Leerlaufzeiten und unnötiger Energieverbrauch vermeiden lassen.

Digitalisierung

Parallel zu den technologischen Entwicklungen wurde die Digitalisierung der Systeme vorangetrieben. Über 500 Maschinen sind mittlerweile in das Smartlink-System eingebunden. Betreiber können ihre Anlagen online überwachen, Warnmeldungen erhalten und so Stillstände vermeiden. Ein Algorithmus ermöglicht darüber hinaus vorausschauende Wartung, indem er Betriebsdaten analysiert und passende Instandhaltungsmaßnahmen empfiehlt.

Besonders hervorzuheben ist, dass diese digitale Überwachung bei jeder Maschine serienmäßig integriert ist und ohne zusätzliche Kosten bereitsteht. Kunden gewinnen dadurch an Effizienz, Betriebssicherheit und Maschinenlebensdauer.

Partnerschaft in der Praxis

Die Kooperation zeigt sich nicht nur auf technischer Ebene, sondern auch im direkten Kundenumfeld. Feldtests mit Vorserienmaschinen, gemeinsame Marketingmaßnahmen und die Erschließung neuer Kundensegmente sind Ausdruck der engen Zusammenarbeit.

„Die vergangenen fünf Jahre haben gezeigt, dass wir mit Atlas Copco einen Partner gefunden haben, mit dem wir Innovation nicht nur denken, sondern in die Praxis umsetzen. Unsere Kunden profitieren dadurch von effizienteren Anlagen, digitalen Services und echten Wettbewerbsvorteilen. Genau das macht diese Zusammenarbeit so wertvoll“, betont Daniel Oltrogge, Geschäftsführer von Oltrogge.

Ausblick auf die kommenden Jahre

„Die Partnerschaft mit Oltrogge zeigt, dass wir gemeinsam in der Lage sind, neue Technologien schnell in den Markt zu bringen und Kunden langfristige Vorteile zu sichern. Für die kommenden Jahre haben wir spannende Lösungen in der Pipeline, die Energieeffizienz und Digitalisierung noch enger verzahnen,“ so Dirk Villé, Geschäftsführer der Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH.

Die Ziele sind klar formuliert: Ausbau der Marktposition, Gewinn neuer Kundengruppen und die noch engere Verbindung von Technik und Service. Damit bleibt die Partnerschaft ein wichtiger Treiber für Innovation und Kundennutzen.

Daniel Oltrogge, geschäftsführender Gesellschafter Oltrogge, blickt auf fünf Jahre erfolgreiche Partnerschaft mit Atlas Copco zurück. Bild: Oltrogge

