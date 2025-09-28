Energieeinsparungen von bis zu 30 Prozent …

… verspricht das neue, dynamische Compair KI-Kompressor-Managementsystem

Compair hat ein KI-basiertes Druckluftmanagementsystem eingeführt. Dabei handelt es sich um eine dynamische Lösung zur Verwaltung von Druckluftsystemen. Die Kompressoreinstellungen werden also in Echtzeit anpasst und angehende Probleme frühzeitig erkannt. Auf diese Weise lassen sich die Energie- und CO2-Kosten deutlich senken, verspricht der Hersteller.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 24 der aktuellen B&I.

Links:

www.ecoplant.com/calculator

Die Erzeugung von Druckluft ist energieintensiv, und viele herkömmliche Steuerungen passen sich nicht in Echtzeit an schwankenden Bedarf an. Mit dem Kompressor-Managementsystem Ecoplant sei dies laut Hersteller anders: Sofortige Wartungswarnungen und eine intuitive Ein-Klick-Überwachung verkürzen Reaktionszeiten und reduzieren ungeplante Stillstände. Gleichzeitig werde die Effizienz der Produktion nachhaltig gesteigert. Bild: Compair

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