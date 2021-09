Am 10. und 11. November 2021 verwandet sich die Maschinenhalle von Oltrogge für das Event „Smart Industry live“ in eine „echte“ Produktionshalle. An verschiedenen Stationen erfahren Kunden, Partner und Interessenten, wie sich Qualität und Zuverlässigkeit durch vollautomatisierte Lackierprozesse steigern lassen, wie man durch Automation mehr Effizienz in der CNC-Bearbeitung erzielt oder wie sich mit einem nachhaltigen Energiemanagement messbar Kosten sparen lassen und obendrein die Umwelt geschont wird.

Als Highlight zeigt Oltrogge die Simulation der vollautomatisierten Lackierung eines E-Sportwagens mithilfe einer Roboterapplikation auf 6 Achsen. Vor Ort wird der gesamte Lackierprozess, von der Drucklufterzeugung, -aufbereitung und -überwachung über die Farbversorgung, Misch- und Dosiertechnik (Regular 30) samt Farbwechselsystem (Molchanlage) bis hin zur Applikationstechnik gezeigt.

Der Roboterarm fährt die Silhouette des E-Sportwagens ab und simuliert eine vollautomatische Lackierung. Die Lackieranlage ist mit Kamerasystemen zur Überwachung der Bewegungsmuster des Roboters sowie zur konstanten Überwachung der Lackierergebnisse ausgestattet. Neben der Qualität der Lackierung steht auch die Nachhaltigkeit der Anlage im Fokus. Oltrogge zeigt, wie mithilfe einer Destillier- oder Molchanlage massiv Material- und Entsorgungskosten gespart werden können.

Gemeinsam mit Mazak und der Hoffmann Group präsentiert Oltrogge außerdem verschiedene Möglichkeiten der Automation in der CNC-Bearbeitung. Auch die Druckluftversorgung ist ein Thema. Oltrogge zeigt anhand einer transparenten Vergleichsrechnung auf, welch Energiesparpotentiale die Kompressorentechnik von Partner Atlas Copco bietet. Für skeptische Kunden hat Oltrogge sogar eine „Ersparnisgarantie“ entwickelt.

Links:

www.oltrogge.de/smart-industry-live

Wer nicht nur Maschinen in Action erleben will, der kann ganz ungezwungen mit Oltrogge-Kunden, Partnern und Lieferanten ins Gespräch kommen. In kurzen Impulsvorträgen berichten diese direkt aus der Praxis von ihren Erfahrungen mit Produkten, Anlagen und digitalen Lösungen und stehen den Zuhörern anschließenden Rede und Antwort. Bild: Oltrogge

