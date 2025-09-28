Die Anforderungen an Sauberkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit in der Fertigung steigen. Die 34. Fachtagung „Industrielle Bauteilreinigung“ greift diese Entwicklungen auf und informiert über neue Verfahren, Anwendungen und Trends. Die Veranstaltung findet am 25. und 26. Juni 2026 im Neckar Forum Esslingen statt.

Veränderte Anforderungen an Qualität, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit erfordern auch in der Bauteilreinigung angepasste Prozesse. Die 34. Fachtagung „Industrielle Bauteilreinigung“ des Fachverbands industrielle Teilereinigung (FiT) greift diese Entwicklungen auf. Die Veranstaltung am 25. und 26. Juni 2026 im Neckar Forum Esslingen vermittelt aktuelles Know-how zu Verfahren, Prozessführung und Anwendungen der industriellen Reinigungstechnik. Ergänzt wird das Programm durch eine begleitende Ausstellung.

Thematische Schwerpunkte sind unter anderem die gesamte Prozesskette der Bauteilreinigung, Medien- und Prozesswasserqualität, neue Mess- und Prüftechniken sowie Praxisbeispiele aus verschiedenen Industrien. Behandelt werden beispielsweise High-Purity-Reinigungsprozesse, Lösungen für die Batteriezellfertigung, neue Filtertechnologien oder Verfahren zur energieeffizienten Laserreinigung.

Im Rahmen der Veranstaltung wird zudem der mit 10.000 Euro dotierte FiT2clean Award vergeben. Der Innovationspreis wird 2026 zum fünften Mal verliehen. Zuvor präsentieren die drei Finalisten ihre Lösungen vor den Teilnehmenden der Tagung.

Links:

www.industrielle-reinigung.de

Die Fachtagung „Industrielle Bauteilreinigung“ informiert über neue Technologien und Verfahren der Reinigungstechnik. Bild: fairXperts

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