Der Fachverband industrielle Teilereinigung (FiT) ruft zur Bewerbung für den FiT2clean Award 2026 auf. Hersteller, Anbieter und Anwender aus allen Bereichen der industriellen Reinigungstechnik können bis zum 24. Mai 2026 innovative Lösungen einreichen. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird während der 34. Fachtagung „Industrielle Bauteilreinigung“ am 25. Juni 2026 in Esslingen verliehen und würdigt Entwicklungen, die aktuelle Herausforderungen in der industriellen Bauteilreinigung adressieren.

Zur Teilnahme an der fünften Auflage des Wettbewerbs sind nationale und internationale Unternehmen sowie Anwender aus allen Bereichen der industriellen Reinigungstechnik eingeladen. Dazu zählen unter anderem Anbieter von Anlagen- und Verfahrenstechnik, Hersteller von Reinigungsmedien, Anbieter von Lösungen zur Medienüberwachung und -aufbereitung sowie Systeme zur Prozessüberwachung und Sauberkeitsanalyse.

Gesucht werden neue Produkte, weiterentwickelte Technologien oder innovative Anwendungen, die aktuelle Anforderungen der industriellen Bauteilreinigung adressieren. Folgende drei Themenbereiche stehen dabei im Fokus:

Innovation: Neues Produkt oder Produktvariation zur Umsetzung aktueller Anforderungen in der industriellen Bauteilreinigung.

Ökologie: Lösungen für die industrielle Teilereinigung beziehungsweise für die Veränderung eines Produktes, Prozesses oder Anwendungsfalls, aus denen eine ressourcenoptimierte Prozessführung oder die Einsparung von Ressourcen resultiert.

QSRein 4.0: Innovative Systemlösung zur wissensbasierten Prozessführung in der industriellen Teilereinigung.

Die eingereichten Beiträge werden von einer unabhängigen Fachjury bewertet. Ihr gehören Vertreter aus Wissenschaft, Forschung, Industrie und Fachmedien an. Auf Grundlage festgelegter Kriterien wählt die Jury drei Finalisten aus.

Diese präsentieren ihre Lösungen am 25. Juni 2026 im Rahmen der 34. Fachtagung „Industrielle Bauteilreinigung“ in Esslingen dem Fachpublikum. Die Verleihung des FiT2clean Awards erfolgt direkt im Anschluss an die Präsentationen.

Bewerben können sich Hersteller, Anbieter und Anwender aus allen Bereichen der Reinigungstechnik. Bild: FiT

