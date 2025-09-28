Fetra: neuer Katalog 2026

Der neue Katalog präsentiert zahlreiche Weiterentwicklungen für den innerbetrieblichen Transport. Neben kompakten Tisch- und Etagenwagen rücken erweiterbare Routenzuglösungen sowie ein neu gestalteter Hubwagen in den Fokus.

Im Mittelpunkt des neuen Katalogs stehen innovative, praxisnahe Transportgeräte für moderne Logistikprozesse. Neu eingeführt wurden unter anderem die „Basic“-Tischwagen, die dank kompakter Abmessungen in schmalen Fluren und beengten Umgebungen – etwa in Gastronomie und Werkstatt – flexibel einsetzbar sind. Ergänzend erweitert Fetra sein Angebot um Etagenwagen mit fünf Ladeflächen. Diese Modelle schaffen zusätzliche Kapazitäten und unterstützen eine optimale Raumnutzung.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf etagen- und paketwagenbasierten Routenzuglösungen. Diese lassen sich auf bis zu fünf Wagen erweitern und integrieren sich effizient in moderne Intralogistiksysteme. Sie tragen zur Optimierung innerbetrieblicher Transportprozesse bei und unterstützen Unternehmen bei der Produktivitätssteigerung.

Auch optisch setzt das Unternehmen Akzente: Ein neuer Hubwagen erscheint künftig in Anthrazitgrau. Reflektierende Fetra-Logos erhöhen zusätzlich die Sichtbarkeit, was vor allem in schlecht beleuchteten Arbeitsbereichen von Vorteil ist.

„Mit diesen Produkten bieten wir praxisnahe Lösungen, die den Raum optimal nutzen, Transportwege vereinfachen und Arbeitsprozesse spürbar beschleunigen“, so Jochen Fechtel, Geschäftsführer Fetra. Der Katalog 2026 ist ab sofort bestellbar und steht zudem online zum Download bereit.

www.fetra.de

Der Katalog bietet einen umfassenden Überblick über das aktuelle Programm und die Neuheiten im Detail. Bild: Fetra

