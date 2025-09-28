Wiederholte Auszeichnung für nachhaltiges Handeln

Die fetra – Fechtel Transportgeräte GmbH aus Borgholzhausen wurde erneut mit dem Ecozert-Zertifikat für herausragende Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Die Creditreform würdigt damit das Engagement des Unternehmens für Umwelt, soziale Verantwortung und verantwortungsvolle Unternehmensführung.

Die Auszeichnung wurde von Prokurist Herr Roggenbuck, Creditreform Bielefeld, an die Nachhaltigkeitsbeauftragte Maja Schröer und Marketingleiter Jan Völlering übergeben. Das Zertifikat bestätigt, dass fetra in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) hohe Standards erfüllt und diese nachvollziehbar dokumentiert.

Für die Vergabe des Ecozert müssen Unternehmen umfangreiche Nachweise erbringen. Bewertet werden unter anderem Ressourceneffizienz, Einsparungen im Vergleich zur Vergangenheit sowie soziales Engagement. Das Zertifikat gilt für jeweils ein Jahr und wird nur nach erneuter erfolgreicher Prüfung vergeben. Damit schafft die Creditreform eine transparente Grundlage, nachhaltiges Handeln in der Wirtschaft sichtbar zu machen.

Für fetra ist die erneute Auszeichnung mehr als eine Bestätigung des bisherigen Kurses. Das Unternehmen versteht sie als Ansporn, seinen Weg konsequent fortzusetzen. „Mit der erneuten Auszeichnung dokumentiert fetra seinen Anspruch als Hersteller von Transportgeräten nicht nur in puncto Qualität und Innovation, sondern auch in Sachen Nachhaltigkeit Maßstäbe zu setzen.“

Links:

www.fetra.de

Übergabe des Ecozert-Zertifikats an Maja Schröer und Jan Völlering bei fetra in Borgholzhausen. Bild: fetra

