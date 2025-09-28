„Flächendeckende technische Kompetenz …“

Piepenbrock baut technische Dienstleistungen bundesweit aus und stärkt neue Standorte

Im Januar 2024 hat Piepenbrock seinen Bereich Technische Dienstleistungen um zwei erfahrene Geschäftsführer verstärkt. Im Interview spricht Frank König – der gemeinsam mit Dirk Manniegel die Führungsspitze des Geschäftsbereichs bildet – über seine bisherige Zeit beim Gebäudedienstleister, die Zielsetzungen im technischen Bereich und bevorstehende Höhepunkte.

Sie finden diesen interessanten Artikel bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 43 (M11).

Natürlich stehen die Experten von Piepenbrock auf der Messe in München (29. und 30. Oktober) am Stand 211 auch für Gespräche und detaillierte Auskünfte bereit.

Links:

www.piepenbrock.de

Frank König ist seit Januar 2024 gemeinsam mit Dirk Manniegel Geschäftsführer des Bereichs Technische Dienstleistungen bei Piepenbrock und spricht im Interview über seine Erfahrungen, Zielsetzungen und bevorstehenden Projekte. Bild: Piepenbrock

Artikel per E-Mail versenden